Foggia scoperta farmacia abusiva in casa | professionista e moglie nei guai

I Carabinieri dei Nas di Foggia, sotto la guida della Procura della Repubblica, hanno scoperto una farmacia abusiva all’interno di una casa privata. Durante l’operazione, sono stati identificati e denunciati un professionista e la moglie coinvolti nella gestione dell’attività non autorizzata. La farmacia clandestina è stata sequestrata e i due soggetti sono stati posti sotto inchiesta.

un farmacista, con la collaborazione della moglie, aveva trasformato una stanza della propria abitazione in un vero e proprio punto vendita. I Carabinieri dei Nas di Foggia, a seguito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, hanno individuato e smantellato una farmacia completamente abusiva allestita all'interno di una residenza privata. Secondo quanto accertato dai militari del Nucleo Antisofisticazione Sanità, un farmacista, con la collaborazione della moglie, aveva trasformato una stanza della propria abitazione in un vero e proprio punto vendita. Durante la perquisizione domiciliare, sono state trovate e successivamente sequestrati 3. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Foggia, scoperta farmacia abusiva in casa: professionista e moglie nei guai Articoli correlati Ricettazione e gestione illecita di rifiuti a Comiso, scoperta officina abusiva: due uomini nei guaiDue uomini sono stati denunciati per ricettazione di autovetture rubate, gestione illecita di rifiuti ed esercizio abusivo dell’attività di officina... Officina abusiva, nei guai 43enneA Casaluce i militari dell’Arma hanno rinvenuto inoltre imballaggi contaminati da sostanze pericolose, parti di autovetture intrise di olio, filtri...