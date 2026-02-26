Officina abusiva nei guai 43enne

A Casaluce i militari dell’Arma hanno rinvenuto inoltre imballaggi contaminati da sostanze pericolose, parti di autovetture intrise di olio, filtri aria, marmitte usurate, pneumatici lacerati, fusti d'olio Officina abusiva a Casaluce. E' la scoperta fatta dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise, impegnati nei controlli per lo sversamento illecito di rifiuti, dove hanno ispezionato un’impresa meccatronica risultata completamente priva di titoli autorizzativi. Secondo quanto accertato, l’attività sarebbe stata gestita di fatto da un 43enne del luogo. Il sito si presentava costituito da un’ampia corte scoperta e da locali adibiti a officina. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Ricettazione e gestione illecita di rifiuti a Comiso, scoperta officina abusiva: due uomini nei guaiDue uomini sono stati denunciati per ricettazione di autovetture rubate, gestione illecita di rifiuti ed esercizio abusivo dell’attività di officina...

Mantova, cavi elettrici nelle pozze d’acqua e un dormitorio nel degrado. Nei guai il titolare di un’officina abusivaMantova, 4 febbraio 2026 – Un’officina completamente abusiva, pericolosa per le persone che vi lavoravano, anti igienica, illegale.

Temi più discussi: TARZO | OFFICINA ABUSIVA SCOPERTA A TARZO: SEQUESTRI E MAXI SANZIONE; Scoperta officina abusiva e violazioni edilizie, la Polizia Locale interviene a Piscinola e Secondigliano; Scoperta officina meccanica abusiva nel Trevigiana, sequestro e sanzioni; Officina abusiva scoperta dalle Fiamme gialle: sequestrate le attrezzature, titolare sanzionato.

San Prisco, officina abusiva in un condominio con 32 moto e rifiuti pericolosi: tre denunciatiSan Prisco, scoperta officina abusiva in un condominio con 32 moto e rifiuti pericolosi: tre denunciati e locale sequestrato ... ilgiornalelocale.it

Violazioni ambientali: scoperta officina abusiva nel casertanoDenunciate tre persone e sequestrato un locale ... msn.com

“Officina meccanica abusiva”, sequestro e sanzioni I finanzieri del Comando provinciale di Treviso, nell’àmbito delle ordinarie attività di controllo economico del territorio, hanno individuato in una frazione di Tarzo un’officina meccanica ritenuta operante in tota - facebook.com facebook

Scoperta officina abusiva a Tarzo: GdF sequestra tutte le attrezzature x.com