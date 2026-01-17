Nas Taranto | sequestro di due quintali di carne Accusa verso la commercializzazione con data di scadenza superata Carabinieri

I Carabinieri del Nas di Taranto hanno sequestrato due quintali di carne destinata alla commercializzazione, trovata con data di scadenza superata. L’azione rientra nei controlli finalizzati a garantire la sicurezza e l’igiene degli alimenti. Durante l’ispezione in un’azienda di lavorazione carni, sono stati verificati il rispetto delle norme e la corretta gestione dei prodotti alimentari.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nell'ambito dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene degli alimenti, i Carabinieri del Nas di Taranto hanno controllato un'azienda di lavorazione carni impiegate in preparazioni alimentari. In particolare, nel corso della verifica, gli Specialisti del Nas hanno constatato la presenza di circa due quintali di carni di varia tipologia (vitello, ovino e pollame), già sezionate e pronte per la commercializzazione nonostante presentassero la data di scadenza superata e fossero stoccate in una cella frigo in promiscuità con alimenti in corso di validità.

