La recente inaugurazione della Centrale Operativa della Polizia Locale di Milano, situata in via Beccaria, segnala un aggiornamento significativo delle strutture e delle tecnologie utilizzate. La nuova sede garantisce un miglioramento nelle modalità di gestione del controllo del territorio, offrendo strumenti più moderni e efficienti per la sicurezza cittadina. Questo intervento rafforza l’impegno della città nel mantenere un ambiente più sicuro e sotto controllo.

Milano – La nuova Centrale Operativa della Polizia Locale di Milano in via Beccaria è completamente rinnovata negli spazi, nelle tecnologie e nelle modalità di gestione del controllo del territorio. Il trasferimento dal secondo al terzo piano del Comando segna un passaggio sostanziale verso un modello operativo più moderno, integrato e orientato al futuro della sicurezza stradale e urbana. La nuova infrastruttura nasce dalla collaborazione tra Comune di Milano e Polo Strategico Nazionale, utilizzando l'infrastruttura cloud di PSN gestita e protetta ai massimi livelli di sicurezza, e affiancandola a un'architettura software e tecnologica di nuova generazione basata su piattaforma digitale "genesiX" per il monitoraggio del territorio sviluppata da Leonardo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, inaugurata la nuova centrale operativa ipertecnologica della polizia locale

