Polifonicromie al Museo del Saxofono di Fiumicino
Domenica 18 gennaio alle 18, il Museo del Saxofono di Fiumicino ospita
Domenica 18 gennaio, alle 18, il Museo del Saxofono di Fiumicino apre le sue porte a un’esperienza musicale immersiva e multisensoriale con il concerto Polifonicromie, dedicato alla musica contemporanea e alla sperimentazione tra suono, immagine ed elettronica. L’ingresso è gratuito, previo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Gianluca Galvani 6tet presenta “Echoes of Amy Winehouse” al Museo del Saxofono di Fiumicino: omaggio tra jazz, soul e R&B
Leggi anche: Museo del Saxofono: una realtà unica al mondo
Museo del Sax, concerto Polifonicromie.
Fiumicino, al Museo del Saxofono il Brazilian Jazz del Brag Quartet - Grande festa sabato 2 dicembre dedicata al ‘Brazilian Jazz’ al Museo del Saxofono di Fiumicino dove il direttore Attilio Berni ha invitato a partecipare con un nuovo progetto il Brag Quartet formato ... ostiatv.it
Fiumicino, al Museo del Saxofono ‘Pierino e il Sax’, concerto ispirato alla favola di Sergej Prokof'ev - Domenica 13 ottobre il museo che ospita la più grande collezione al mondo di questo strumento con oltre 600 esemplari propone un evento dedicato alla musica per bambini e ragazzi e alle storie del ... ostiatv.it
CRAZY VIOLIN: un viaggio musicale tra epoche e generi con il duo Cardonia-Giordani al Museo del Saxofono - CRAZY VIOLIN: un viaggio musicale tra epoche e generi con il duo Cardonia- politicamentecorretto.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.