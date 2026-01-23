Fiumicino Catini | Dal porto crocieristico al Pala Fersini tutte le menzogne dell’opposizione

A Fiumicino, le recenti dichiarazioni dell’opposizione hanno suscitato diverse reazioni. In particolare, il confronto tra la posizione del Pd e le affermazioni del sindaco riguardo ai progetti di sviluppo, come il porto crocieristico e il Pala Fersini, ha acceso un dibattito pubblico. È importante analizzare i fatti con attenzione, distinguendo tra informazioni ufficiali e opinioni, per comprendere meglio le dinamiche locali e le scelte amministrative.

Fiumicino, 23 gennaio 2026 – "È sconcertante sentire il Pd definire a mezzo social il nostro sindaco un bugiardo. Come capogruppo della Lista Civica Mario Baccini, non posso esimermi dal ricordare ai cittadini le numerose menzogne raccontate dall'attuale opposizione durante i loro due mandati al governo del Comune di Fiumicino. Ho scelto di ridurre l'elenco per questioni di leggibilità, ma potrebbe essere molto più lungo: ne parleremo in dettaglio il 6 febbraio, durante l'assemblea pubblica all'Hotel Isola Sacra, convocata dalle forze di maggioranza per discutere del futuro della città", scrive Massimiliano Catini in un comunicato.

