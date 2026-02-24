Porto crocieristico di Fiumicino l’ANCIP sostiene il ricorso | No all’autoproduzione mascherata

L’ANCIP ha presentato un ricorso per contestare le attività di autoproduzione nel porto di Fiumicino, sostenendo che questa pratica maschera una forma di concorrenza sleale. La decisione deriva dal tentativo di proteggere le imprese portuali legittime e di garantire un mercato più equo. L’associazione ha scelto di intervenire nel procedimento legale per difendere le regole e prevenire pratiche che potrebbero danneggiare la concorrenza. La questione riguarda anche la gestione delle infrastrutture crocieristiche nel porto.

Fiumicino, 24 febbraio 2026 – " L'ANCIP (Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali), in relazione al contenzioso riguardante le Infrastrutture crocieristiche nel porto turistico di Fiumicino Isola Sacra, ha depositato, tramite i propri legali, un intervento ad adiuvandum nel procedimento avverso la sentenza del TAR Salerno, al fine di tutelare il mercato portuale, la concorrenza leale e la sana imprenditoria portuale italiana" si legge in un comunicato. "L'iniziativa nasce dalla necessità di contrastare un precedente giurisprudenziale che potrebbe legittimare forme di "autoproduzione mascherata" in ambito portuale, con conseguenti effetti distorsivi sul mercato e sul sistema della concorrenza tra imprese operanti nei porti italiani".