Lavori di manutenzione alla stazione ecologica prevista la chiusura temporanea

Il Gruppo Hera ha annunciato che giovedì 12 marzo la stazione ecologica di via Caretti a Ferrara sarà temporaneamente chiusa al pubblico per lavori di manutenzione, con riapertura prevista alle 13. La chiusura interesserà tutti i servizi offerti presso la struttura durante l’intera mattinata. La comunicazione riguarda esclusivamente quella giornata e si riferisce alla sospensione delle attività di raccolta e smaltimento presso la stazione.

Il Gruppo Hera informa che giovedì 12 marzo la stazione ecologica Hera di via Caretti a Ferrara rimarrà chiusa per lavori di manutenzione fino alle 13.30. Saranno regolarmente aperti il centro di raccolta di via Diana (orario continuato dalle 7.30 alle 19) e quello di via Ferraresi (dalle 7.30 alle 13 e dalle 13.30 alle 19). Per informazioni su indirizzi e orari delle stazioni ecologiche è possibile contattare il Servizio Clienti al numero 800.999.500 (chiamata gratuita da rete fissa e da cellulare, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18). In caso di dubbi sugli orari di apertura e sul corretto conferimento dei rifiuti è disponibile l’app Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente da tutti gli store, dove sono riportate informazioni dettagliate sulla gestione di ogni materiale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

