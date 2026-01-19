Fiumicino biblioteca comunale Giulio Regeni | chiusura temporanea per lavori di manutenzione

La Biblioteca comunale Giulio Regeni di Fiumicino sarà temporaneamente chiusa al pubblico nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 gennaio 2026, per lavori di manutenzione. La riapertura è prevista per lunedì 26 gennaio. Si consiglia di pianificare di conseguenza le visite e di consultare eventuali aggiornamenti sul sito ufficiale del Comune di Fiumicino.

Fiumicino, 19 gennaio 2026 – La Biblioteca comunale “G. Regeni” resterà chiusa al pubblico nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 gennaio 2026. Lo comunica l’amministrazione, informando la cittadinanza della temporanea sospensione del servizio. La struttura, situata in via della Scafa 46, non sarà accessibile per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione straordinaria, ritenuti necessari per garantire il corretto funzionamento degli spazi e dei servizi offerti. La chiusura avrà carattere esclusivamente temporaneo e interesserà entrambe le giornate indicate. Salvo ulteriori comunicazioni, la biblioteca tornerà regolarmente operativa a partire da lunedì 26 gennaio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Fiumicino, chiude la biblioteca Giulio Regeni di Villa Guglielmi

La biblioteca Giulio Regeni di Villa Guglielmi a Fiumicino chiude temporaneamente per le festività natalizie. La riapertura avverrà a gennaio con un nuovo assetto orario, offrendo ai cittadini un rinnovato spazio di cultura e lettura. Un’opportunità per iniziare il nuovo anno con idee e progetti, pronti a tornare a vivere un punto di riferimento per la comunità.

