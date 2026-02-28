Stasera si decide il vincitore del Festival di Sanremo 2026, con le prime quattro serate che hanno coinvolto Sal Da Vinci, Fedez, Masini e Serena Brancale. I bookmaker e i siti di scommesse hanno già indicato chi, secondo le loro analisi, potrebbe conquistare il primo premio, creando una certa attesa tra il pubblico e gli appassionati. La serata conclusiva è pronta a svelare il risultato finale.

S tasera verrà decretato il vincitore del Festival di Sanremo 2026. Dopo le prime quattro serate, i bookmaker e i siti di scommesse hanno stabilito chi, per loro, è il probabile trionfatore della 76a edizione. Per Sisal, la vittoria se la giocano a pari merito Sal Da Vinci e la coppia Fedez & Masini. Lottomatica propende leggermente per Sal, seguito da Fedez & Masini e infine Serena Brancale. Subito dietro spingono per salire sul podio Arisa e la rivelazione Sayf. Sal Da Vinci, flash mob romantico a Sanremo: sposi in piazza sulle note di “Per sempre sì” X Leggi anche › La classifica Top 10 delle Cover di Sanremo 2026: Ditonellapiaga e Tony Pitony vincono la gara duetti Sanremo 2026, chi vince il festival, i pronostici dei bookmaker: Sal Da Vinci, Fedez & Masini e Serena Brancale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - È guerra tra Sal Da Vinci, Fedez & Masini e Serena Brancale

Sanremo 2026, ascoltati i 30 brani in gara, le pagelle: Fedez & Masini vincenti, Ditonellapiaga e Brancale top, Sal Da Vinci underdogAbbiamo ascoltato in anteprima i brani in gara al Festival di Sanremo 2026: relazioni tossiche, famiglie imperfette, fragilità maschili e desiderio...

Sanremo 2026, le pagelle delle 30 canzoni al primo ascolto: Fedez-Masini verso la vittoria, Serena Brancale insegue. Sal Da Vinci al matrimonio napoletanoQui non troverete voti secchi per onestà intellettuale e anche per il fatto che un primo ascolto è spesso menzognero e viziato alla perfezione della...

Fedez & Masini con Male necessario a Sanremo 2026

Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 divide e conquistaSal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 domina con Per sempre sì tra polemiche, record YouTube e share al 60,6%. stylo24.it

Sal Da Vinci: chi è, dove vive, età, il padre attore, il vero nome e la gaffe social che fece il giro d'ItaliaSal Da Vinci (al secolo Salvatore Michael Sorrentino) è un cantante e attore italiano, nato a New York il 7 aprile 1969, da una famiglia napoletana. In seguito, è cresciuto tra ... ilmessaggero.it

Sal da Vinci a Sanremo con Radio Marte è a casa sua. Ecco come la pensa sulla vittoria finale. #sanremo2026 - facebook.com facebook

#Sanremo2026 Serata cover:Sal Da Vinci con Michele Zarrillo cantano ‘Cinque giorni’ Codice Televoto: 24 x.com