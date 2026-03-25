Fiumicino aderisce a UniAmo Lazio | formazione e territorio per gli studenti

Il Comune di Fiumicino ha approvato con delibera di Giunta l’adesione a UniAmo Lazio, un progetto indirizzato alla formazione degli studenti. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere attività educative che coinvolgano il territorio e le competenze dei giovani. La decisione è stata ufficializzata il 25 marzo 2026.

Fiumicino, 25 marzo 2026 – È stata approvata con delibera di Giunta l’adesione del Comune di Fiumicino al programma educativo UniAmo Lazio, iniziativa finalizzata alla valorizzazione del territorio e allo sviluppo delle competenze giovanili. Il progetto coinvolge gli studenti delle scuole secondarie attraverso percorsi di formazione, progettazione ed eventi realizzati in collaborazione con imprese, associazioni ed enti locali. UniAmo Lazio si inserisce nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) degli istituti superiori, in collaborazione con Valorizzazioni Turistiche S.r.l. e Lazio Innova. L’obiettivo... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Arrivato a Fiumicino il primo volo con gli italiani rientrati da Oman. Domani rientrano gli studentiSono iniziati i primi rientri di gruppi di italiani bloccati in Medio Oriente: il primo volo charter con a bordo 127 italiani bloccati in Oman o... Il paradosso dei 150 CFU per gli studenti di Scienze della formazione primaria per le GPS. Studenti di “Serie A” e “Serie B” in base all’Ateneoinviata da Mariagrazia Vallone - Molte studentesse (me compresa) si trovano al terzo anno in regola con tutti gli esami previsti dal piano di studi,...