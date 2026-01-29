Traffico illecito di rifiuti | eseguite numerose ordinanze cautelari

I Carabinieri di Napoli, Salerno e Caserta hanno eseguito diverse ordinanze cautelari per traffico illecito di rifiuti. Le operazioni hanno portato all’arresto di alcuni sospetti e al sequestro di vari siti inquinati. Gli investigatori hanno lavorato mesi per raccogliere prove su attività illegali che mettevano a rischio ambiente e salute pubblica. Gli accertamenti continuano per identificare altre persone coinvolte e smascherare l’intera rete.

Nelle province di Salerno, Napoli e Caserta, i Carabinieri del Gruppo per la Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, unitamente ai Carabinieri dei Comandi Provinciali territorialmente competenti, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di nr.

