Comune | posto fisso ma non troppo Due funzionari si autodeclassano E perdono 600 euro lordi al mese

Due funzionari di un comune si sono autodeclassati, perdendo così circa 600 euro lordi al mese. La decisione riguarda ruoli ufficiali all’interno dell’amministrazione comunale, che hanno scelto di ridimensionare le proprie posizioni. La vicenda mette in discussione l’idea di stabilità garantita da un posto fisso, spesso considerato una sicurezza irrinunciabile.

Il posto fisso non è più così fisso e tantomeno quel “ritiro dorato“ stampato nell’immaginario di tutti, compreso Checco Zalone. In Comune si è dimessa dall’incarico fiduciario Michela Gaudenzi, membro dello staff del sindaco Andrea Biancani, mentre due funzionari con posizioni di responsabilità rispettivamente due posizioni organizzative nei settori sport e cultura, hanno gettato la spugna chiedendo la revoca della qualifica e rinunciando all’indennità relativa – 600 euro lordi mensili in busta paga – per tornare ad occupare mansioni ordinarie. Per i due quali sarebbero le ragioni di quest’altalena? Nella richiesta avanzata al dirigente,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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