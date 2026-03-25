Fisco l’Agenzia delle Entrate recupera una cifra record nel 2025
Nel 2025, l’Agenzia delle Entrate ha recuperato una somma record di denaro, che sarà destinata alle casse dello Stato. Questa cifra rappresenta un aumento rispetto agli anni precedenti e riguarda i controlli fiscali e le attività di recupero del credito fiscale. I dettagli sui metodi utilizzati e sull’ammontare esatto non sono stati resi noti.
Buone notizie per il fisco. L’ Agenzia delle Entrate recupera una cifra record nel 2025. Risorse che vanno a finire nelle casse dello Stato. E’ infatti il miglior risultato di sempre – viene spiegato dal direttore Vincenzo Carbone all’evento per i 25 anni dell’ Agenzia delle Entrate alla presentazione dei numeri sull’attività del 2025 organizzato alla Camera – 36,2 miliardi, pari a 2,8 miliardi in più, con una crescita dell’8,4% rispetto al 2024. A luglio dell’anno era stato annunciato un nuovo modello che puntava su controlli sprint e lotta alle frodi. Si tratta della somma tra i 29 miliardi incassati dalle due Agenzie con il contrasto all’evasione fiscale (+10,3% sul 2024) e i 7,2 miliardi di recuperi ottenuti da Agenzia entrate-Riscossione per conto di altri enti (+1,4%). 🔗 Leggi su Lapresse.it
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