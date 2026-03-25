Nel 2025, l’Agenzia delle Entrate ha recuperato una somma record di denaro, che sarà destinata alle casse dello Stato. Questa cifra rappresenta un aumento rispetto agli anni precedenti e riguarda i controlli fiscali e le attività di recupero del credito fiscale. I dettagli sui metodi utilizzati e sull’ammontare esatto non sono stati resi noti.

Buone notizie per il fisco. L’ Agenzia delle Entrate recupera una cifra record nel 2025. Risorse che vanno a finire nelle casse dello Stato. E’ infatti il miglior risultato di sempre – viene spiegato dal direttore Vincenzo Carbone all’evento per i 25 anni dell’ Agenzia delle Entrate alla presentazione dei numeri sull’attività del 2025 organizzato alla Camera – 36,2 miliardi, pari a 2,8 miliardi in più, con una crescita dell’8,4% rispetto al 2024. A luglio dell’anno era stato annunciato un nuovo modello che puntava su controlli sprint e lotta alle frodi. Si tratta della somma tra i 29 miliardi incassati dalle due Agenzie con il contrasto all’evasione fiscale (+10,3% sul 2024) e i 7,2 miliardi di recuperi ottenuti da Agenzia entrate-Riscossione per conto di altri enti (+1,4%). 🔗 Leggi su Lapresse.it

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