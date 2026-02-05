Nel 2025 l’Agenzia delle entrate ha scoperto 200mila evasori | 86mila erano del tutto sconosciuti al fisco

Nel 2025, l’Agenzia delle Entrate ha scoperto 200 mila evasori, tra persone fisiche e imprese. Lo ha annunciato il direttore Vincenzo Carbone durante Telefisco 2026. Di questi, 86 mila erano completamente sconosciuti al fisco. La lotta all’evasione continua a portare risultati concreti, con molte persone che non avevano mai avuto rapporti ufficiali con il fisco.

Nel 2025 l' Agenzia delle entrate ha scoperto 200mila evasori, tra persone fisiche e imprese. Lo ha reso noto il direttore Vincenzo Carbone nel corso dei un intervento a Telefisco 2026. Di questi, il 57% di questi soggetti ( 116mila ) non aveva proprio presentato la dichiarazione, pur essendo tenuti a farlo perché avevano redditi da dichiarare. Il restante 43% ( 86mila soggetti ) erano del tutto sconosciuti al fisco, nel senso che svolgevano la loro attività completamente in nero. Adesso partiranno 2 milioni e 400mila lettere di compliance. "L'anno scorso l'Agenzia delle Entrate ha analizzato 17 milioni di posizioni.

