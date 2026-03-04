Agenzia delle Entrate controlli record nel 2025 | scoperti 200mila evasori

Nel 2025, l’Agenzia delle Entrate ha condotto controlli record, analizzando 17 milioni di posizioni fiscali e individuando 200.000 evasori. L’attività di verifica è stata più intensa rispetto agli anni precedenti, segnando un aumento considerevole nel numero di controlli effettuati. Questi numeri rappresentano il risultato di un incremento nelle operazioni di verifica avvenute durante l’anno.

Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato in modo significativo l’attività di verifica, arrivando a esaminare 17 milioni di posizioni fiscali. I controlli mirano a verificare la coerenza tra i movimenti bancari — versamenti e prelievi — e i redditi dichiarati. Il sistema si basa sul principio della presunzione fiscale: se emergono discrepanze rilevanti, l’amministrazione può ipotizzare un reddito imponibile superiore a quello dichiarato e contestare l’evasione di imposte come Irpef, Ires o Iva, a seconda dei casi. Per le persone fisiche, in ambito Irpef, i prelievi non sono normalmente considerati elemento decisivo, salvo situazioni di evidente incoerenza rispetto ai redditi dichiarati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

I nuovi controlli dell'Agenzia delle Entrate: come verranno scoperti evasori e redditi non dichiarati

Nel 2025 l'Agenzia delle entrate ha scoperto 200mila evasori: "86mila erano del tutto sconosciuti al fisco"

