Domenica pomeriggio a Firenze, un uomo di 36 anni ha tentato di rapinare un bar di via delle Panche. L’individuo ha impugnato una motosega e un coltello, minacciando il titolare. La Polizia di Stato è intervenuta e ha arrestato il soggetto sul posto.

FIRENZE – Una tentata rapina a Firenze si è verificata nel pomeriggio di domenica 22 marzo in un bar di via delle Panche, dove un uomo di 36 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver minacciato il titolare con due armi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti della Questura di Firenze, l’uomo si sarebbe presentato all’interno del locale con una busta di plastica. Da lì avrebbe estratto una mini motosega, utilizzata per intimidire il proprietario dell’attività. È stato proprio il titolare a dare l’allarme, segnalando la situazione alle forze dell’ordine. Alla vista delle pattuglie, il 36enne avrebbe nascosto l’oggetto nella busta e si sarebbe allontanato dal bar. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Tenta la rapina a Firenze con una motosega e un coltello

Articoli correlati

Leggi anche: Tenta una rapina prima brandendo una mini motosega poi con un coltello: arrestato

Irrompe in un bar con mini-motosega e coltello. Semina il panico e tenta la rapinaFirenze, 24 marzo 2026 – Ha minacciato il titolare di un bar con una mini-motosega, per poi tornare poco dopo con un coltello nel tentativo di...

Aggiornamenti e notizie su Tenta la rapina a Firenze con una...

Temi più discussi: Como, tenta una rapina al Lidl di via Cecilio: il direttore lo blocca con un dipendente e un cliente; Tentata rapina al Lidl di via Baracca: 35enne arrestato dai carabinieri; Entra in un supermercato di Barriera di Milano, tenta la rapina e minaccia un cliente con una siringa sporca di sangue: Ho l'AIDS, arrestato un 29enne; Tenta una rapina al Lidl di Como, fermato da un finanziere libero dal servizio.

Irrompe in un bar con mini-motosega e coltello. Semina il panico e tenta la rapinaPaura in via delle Panche, l’uomo è stato fermato dalle Volanti della polizia dopo la segnalazione del titolare ... lanazione.it

«La vostra auto coinvolta in una rapina a San Benedetto». Scoperto, finto carabiniere tenta la fuga a FermoFERMO «La vostra auto è coinvolta in una rapina a San Benedetto del Tronto. Dovete venire a chiarire in caserma». È quanto si sono sentiti dire al telefono due ... corriereadriatico.it

L'EPISODIO Tenta di lanciarsi dalla finestra dell'hotel in cui alloggia, salvato in extremis Leggi qui - facebook.com facebook

Tenta una rapina prima brandendo una mini motosega poi con un coltello: arrestato x.com