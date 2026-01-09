L’Italia delle botteghe vuote | mancano all’appello 750 mila artigiani L’allarme dell’Unione Artigianato Artistico e Tradizionale

L’Italia sta affrontando una grave perdita di artigiani, con circa 750 mila botteghe vuote. L’Unione Artigianato Artistico e Tradizionale evidenzia il rischio di una diminuzione del patrimonio di saper fare italiano, legato principalmente al mancato ricambio generazionale. Il presidente Abballe sottolinea l’urgenza di interventi per preservare un patrimonio culturale e produttivo che rappresenta un patrimonio unico del nostro Paese.

Il Presidente Abballe: “ Senza un ricambio generazionale immediato, il saper fare italiano rischia di diventare un reperto da museo “.. Il paradosso economico del 2026 è servito. Mentre il Made in Italy artistico e tradizionale segna un nuovo record di esportazioni, sfiorando i 120 miliardi di euro di valore aggiunto, le saracinesche delle botteghe storiche faticano a restare alzate. Non per mancanza di clienti, ma per mancanza di eredi. L’allarme è lanciato dalla UAAT Unione Artigianato Artistico e Tradizionale, federazione dell’Unione Artigiani Italiani e delle PMI (UAI). Secondo le ultime stime elaborate dal Centro Studi della UAI, la domanda di lavoro insoddisfatta nel settore ha raggiunto la soglia critica delle 750. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - L’Italia delle botteghe vuote: mancano all’appello 750 mila artigiani. L’allarme dell’Unione Artigianato Artistico e Tradizionale Leggi anche: Artigiani nella Casa delle Eccellenze . Previsti spazi per dodici botteghe: "Ma la burocrazia deve costare meno" Leggi anche: Torna a Blufi il presepe artistico meccanico, capolavoro d’arte e artigianato delle madonie Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. , Pompei (Campania, Italia) C’è un momento, in questa strada, in cui la città sembra ancora respirare. I basoli sono appena posati, le botteghe restano aperte sulla luce del giorno, e tra i marciapiedi alti e l - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.