Turismo artistico | le imprese locali si avventurano nel craft e nell’artigianato tradizionale

A Cesena, nel cuore della Valle del Savio, le imprese locali puntano sull’artigianato tradizionale per attirare i visitatori. Le botteghe si rinnovano e propongono laboratori e prodotti fatti a mano, creando un legame diretto tra turisti e artigiani. La strategia funziona: sempre più persone vogliono vivere un’esperienza autentica, lontano dai percorsi convenzionali.

**Turismo e artigianato a braccetto: il caso della Valle del Savio** A Cesena, nel cuore della Valle del Savio, l’artigianato sta facendo capire al turismo come si fa un’esperienza autentica. È il presidente di Confartigianato Valle Savio, Claudio Alessandrini, a parlare di “intreccio” tra cultura, natura e turismo, in un’area dove le micro e piccole aziende artigiane rappresentano oltre il 22% dell’occupazione nazionale, quasi il 25% nei territori montani. È un modello di sostenibilità economica, sociale e culturale, che si colloca in netta opposizione ai modelli turistici standard, con i suoi borghi vivaci, le sue attività produttive visibili, il suo approccio al “genius loci”. 🔗 Leggi su Ameve.eu

