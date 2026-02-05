Turismo artistico | le imprese locali si avventurano nel craft e nell’artigianato tradizionale
A Cesena, nel cuore della Valle del Savio, le imprese locali puntano sull’artigianato tradizionale per attirare i visitatori. Le botteghe si rinnovano e propongono laboratori e prodotti fatti a mano, creando un legame diretto tra turisti e artigiani. La strategia funziona: sempre più persone vogliono vivere un’esperienza autentica, lontano dai percorsi convenzionali.
**Turismo e artigianato a braccetto: il caso della Valle del Savio** A Cesena, nel cuore della Valle del Savio, l’artigianato sta facendo capire al turismo come si fa un’esperienza autentica. È il presidente di Confartigianato Valle Savio, Claudio Alessandrini, a parlare di “intreccio” tra cultura, natura e turismo, in un’area dove le micro e piccole aziende artigiane rappresentano oltre il 22% dell’occupazione nazionale, quasi il 25% nei territori montani. È un modello di sostenibilità economica, sociale e culturale, che si colloca in netta opposizione ai modelli turistici standard, con i suoi borghi vivaci, le sue attività produttive visibili, il suo approccio al “genius loci”. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Turismo Artigianato
L’Italia delle botteghe vuote: mancano all’appello 750 mila artigiani. L’allarme dell’Unione Artigianato Artistico e Tradizionale
L’Italia sta affrontando una grave perdita di artigiani, con circa 750 mila botteghe vuote.
Barbara Pelandini e il turismo di lusso in Italia: «L'overtourism è un problema, è vero, ma bisogna gestirlo, e guidare i visitatori ad amare i nostri luoghi. L'artigianato tradizionale, per esempio, sopravvive anche grazie a loro»
Barbara Pelandini, fondatrice di BP Best Places, analizza il ruolo del turismo di lusso in Italia.
Ultime notizie su Turismo Artigianato
Argomenti discussi: Turismo e artigianato: in Provincia di Padova 3000 imprese artigiane al servizio dell'attrattività del territorio; Arte Fiera 2026, Giuseppe Lufrano: Dopo anni di discesa Bologna sta lentamente risalendo lo china del sistema dell'arte; CNA Nautica al Ministero del Turismo per il rilancio della portualità turistica; Turismo, Piano biennale 2026-2028; obiettivi qualità e sostenibilità.
Bonus turismo 2026: 15% in busta paga per i lavoratori e nuovi incentivi per le impreseConfermate le agevolazioni fino al 30 settembre: bonus notturni e straordinari, Fri-Tur, Transizione 5.0 e sostegni alle Pmi ... panorama.it
Bonus lavoratori turismo 2026 e incentivi per le imprese del settore, requisiti e domandeSotto il cappello del bonus turismo 2026 coesistono alcune differenti iniziative riservate ai lavoratori e alle imprese del settore ... quifinanza.it
Termoli, il liceo artistico dipinge un pullman per il turismo TG NEWS MOLISE DEL 29-01-26 - TRSP - facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.