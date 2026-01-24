Minaccia i passeggeri dell’autobus con la bottiglia di vetro poi aggredisce due carabinieri

Un individuo salito su un autobus ha minacciato i presenti, agitando una bottiglia di vetro vuota. Successivamente, ha aggredito due carabinieri intervenuti per gestire la situazione. L’episodio ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per calmare il soggetto e garantire la sicurezza di passeggeri e personale di bordo.

È salito sul bus e, agitando una bottiglia di vetro vuota, ha minacciato tutti i presenti: i passeggeri e il personale di bordo. Il fatto è avvenuto qualche notte fa a Bressanone e il responsabile è un cittadino di 36 anni residente a Brunico e già noto alle forze dell’ordine.L’allarme è scattato.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Umbria, alta tensione in piazza: minaccia i passanti con una bottiglia e aggredisce poliziotti e carabinieriNella notte tra il 3 e il 4 gennaio a Terni, un cittadino marocchino di 24 anni è stato arrestato dopo aver minacciato passanti con una bottiglia e aggredito poliziotti e carabinieri.

Ubriaco in piazza San Francesco a Terni, minaccia i passanti con una bottiglia e aggredisce poliziotti e carabinieriNella notte tra il 3 e il 4 gennaio, a Terni, un uomo di 24 anni di nazionalità marocchina è stato arrestato dopo aver minacciato passanti con una bottiglia e aggredito poliziotti e carabinieri in piazza San Francesco.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Minaccia l’autista per ‘dirottare’ l’autobus: Devo andare al Pilastro. Bloccato dai passeggeri; Panico e caos sul treno, minaccia i passeggeri con le forbici. Arrestato alla stazione; Il passeggero che ha minacciato l'autista del bus cercando di afferrare il volante; Molesta e minaccia i passeggeri del tram con due mazze da golf addosso: 26enne denunciato.

Panico e caos sul treno, minaccia i passeggeri con le forbici. Arrestato alla stazioneNel giorno del via alla zona rossa a Montecatini, un uomo è stato fatto scendere e bloccato dalla polizia dopo aver creato problemi sul convoglio diretto a Firenze ... msn.com

Minacce e violenza su un autobus: arrestato un 36enne a BressanoneL'uomo, in evidente stato di alterazione, stava minacciando passeggeri e personale con una bottiglia di vetro vuota. Lo stesso trattamento riservato anche ai carabinieri: per bloccarlo e impedire l'es ... altoadige.it

Minaccia l’autista per dirottare il bus, intervengono prima i passeggeri poi gli agenti x.com

Terrore sul treno Lecco - Tirano: uomo minaccia i passeggeri con un coltello tinyurl.com/7t444ark - facebook.com facebook