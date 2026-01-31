Un tassista romano è stato minacciato con una bottiglia di vetro da un passeggero. L’uomo, un 41enne del Senegal, si è scagliato contro il conducente subito dopo aver concluso la corsa. La polizia ha fermato l’aggressore poco dopo, evitando che la situazione peggiorasse.

L’ennesima tentata rapina in zona Termini è avvenuta la notte scorsa, 28 gennaio, in Via Giolitti, un 41enne del Senegal si è scagliato contro un tassista romano di 40 anni che aveva appena terminato una corsa. L’uomo è stato fermato immediatamente dai carabinieri del nucleo scalo Termini, impiegati in un servizio di pattuglia ad “alto impatto” nel Rione Castro Pretorio. Il 41enne del Senegal è stato bloccato mentre minacciava il tassista e poi disarmato, dopo una breve colluttazione. L’uomo, già noto ai militari, è stato arrestato poiché gravemente indiziato dei reati di tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Roma, tassista minacciato con bottiglia di vetro per rapina: fermato senegalese

