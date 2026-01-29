fiorentina in marcia verso il centenario da frigo a bruno neri quei calciatori viola diventati degli eroi

La Fiorentina si prepara a festeggiare il suo centenario, con una storia ricca di personaggi che sono diventati leggende. Da Frigo a Bruno Neri, tanti calciatori viola si sono distinti non solo sul campo, ma anche per il loro coraggio fuori dal calcio. La squadra si sta muovendo per ricordare queste figure, tra partite commemorative e iniziative speciali, per celebrare un secolo di passione e di eroi.

Firenze, 29 gennaio 2026 – Nella storia della Fiorentina ci sono anche l’ufficiale eroe, il partigiano caduto in combattimento e il deportato morto in un campo di concentramento. La storia di una società di calcio, e dei suoi protagonisti, non è solo fatta di vittorie e di sconfitte, di gol e di polemiche arbitrali. Le vicende calcistiche, infatti, si incrociano con quelle personali dei protagonisti, a volte felici e a volte no, come nel caso delle storie raccontate da Massimo Cervelli e Marco Vichi nel loro canale di Youtube con i documentari di “Nuvole di calcio“. Vichi e Cervelli propongono da tempo l’istituzione di una “Giornata della Memoria Viola” e scelgono il 27 gennaio (Giornata della Memoria) per presentare storie del periodo della Seconda guerra mondiale e della lotta al nazifascismo legate alla Fiorentina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

