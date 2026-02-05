La Fiorentina si avvicina ai cento anni, ma il ricordo di Batigol e Pepito Rossi si mescola alla nostalgia. Oggi, come ormai succede da qualche anno, il primo febbraio porta con sé un senso di malinconia per i tifosi viola. Quel giorno, che dovrebbe essere di festa, si trasforma in un’occasione per ricordare i grandi momenti passati e i sogni spezzati di due ex eroi che hanno scritto la storia del club.

Come ogni anno da un po’ di tempo il 1° febbraio in chiave viola «è uno di quei giorni che ti prende la malinconia», come cantava l’indimenticabile Ornella Vanoni. Oddio, di questi tempi assistere alle “imprese“ della Fiorentina e guardare la classifica fa venire ben altro che malinconia, ma torniamo al 1° febbraio. Per un curioso scherzo del destino in questo giorno sono nati due grandi protagonisti della storia viola che, in modo e in misura diversi, hanno scritto pagine indimenticabili della centenaria avventura gigliata. Il primo è nientemeno che Gabriel Batistuta, nato il 1° febbraio del 1969, attaccante argentino splendido ed entusiasmante che trascina i compagni e regala emozioni speciali ai tifosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Fiorentina, il cammino verso il centenario. Batigol e Pepito Rossi: compleanno per due, ma quanta malinconia

Nel percorso verso il centenario, il calcio toscano ha vissuto momenti storici e partite memorabili.

Fiorentina, in cammino verso il centenario. Gennaio anti-Juve. Quando Petrone si sciupò la pettinatura. Auguri a ChiarugiFirenze, 14 gennaio 2026 – Anche se in passato la rivalità tra viola e bianconeri non era così sentita come oggi, vincere contro la Juventus non è mai stato banale. Così, è curioso notare che il mese ... lanazione.it

