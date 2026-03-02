Inter Roma biglietti ecco quando escono e come acquistarli | tutte le fasi di vendita

Per la 31ª giornata di campionato, l’Inter affronta la Roma nel weekend del 3-4-5 aprile. I biglietti per la partita saranno messi in vendita prossimamente, con dettagli sulle modalità di acquisto e le fasi di vendita ancora da comunicare. I tifosi nerazzurri devono prepararsi a comprare i loro tagliandi attraverso i canali ufficiali.

Inter Roma biglietti. Per i tifosi nerazzurri è già tempo di pensare alla 31^ giornata di campionato contro la Roma, in programma nel weekend del 3-4-5 aprile. Data e orario della sfida non sono ancora stati ufficializzati, ma il club nerazzurro ha già comunicato tutte le informazioni relative alla vendita dei biglietti. I tagliandi saranno disponibili a partire da mercoledì 4 marzo esclusivamente online sul sito ufficiale inter.ittickets. Per accedere alle fasi di vendita anticipata sarà necessario essere iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del club, e aver associato correttamente la propria tessera Siamo Noi – sulla quale è caricato l’abbonamento – oppure risultare socio Inter Club con profilo attivo sul portale ufficiale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Biglietti Inter Bodo: ecco tutte le fasi di vendita

Leggi anche: Inter-Juventus, biglietti già in vendita: tutte le fasi per San Siro

Altri aggiornamenti su Inter Roma.

Temi più discussi: L'intervista a Evelyne Viens dopo Inter-Roma 0-1; Inter Women, ora c’è il big-match contro la Roma: ecco quando si gioca; Soulé punta Roma-Juve: ecco il trattamento a cui si sta sottoponendo l’argentino; Sanremo 2026 e calcio, che squadra tifano i cantanti in gara? Ecco la lista.

Inter-Genoa, ultimi biglietti in vendita e tant: le info. Cancelli aperti dalle 18.45Ultimi biglietti in vendita su inter.it/tickets per Inter-Genoa, partita speciale tra l'altro dedicata agli Inter Club. I Soci o i possessori della Tessera Siamo Noi possono ancora acquistare i taglia ... msn.com

Semifinale Coppa Italia, i biglietti per Inter-Como: ecco tutte le infoDomani si apre la vendita per i biglietti di Inter-Como, in programma a San Siro il 21 o 22 aprile 2026 (data e ora ancora da confermare) ... fcinter1908.it

Il calendario del Como da qui a fine anno (Inter ) Cagliari Roma Pisa Udinese Inter Sassuolo (Inter ) Genoa Napoli Verona Parma Cremonese Attenzione alla squadra di Fabregas. Le possibilità di top 5 a fine anno ci son x.com

Serie A, Roma-Juve 3-3: pareggio bianconero in extremis Torino-Lazio 2-0, Sassuolo-Atalanta 2-1, Cremonese-Milan 0-2 Inter-Genoa 2-0: nerazzurri a +10 Ieri Parma-Cagliari 1-1. Le cronache testuali su rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/cal - facebook.com facebook