Mercoledì 25 marzo, Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto una puntata di La Pennicanza, durante la quale sono state trasmesse le notizie del giorno. Tra gli argomenti trattati, si è parlato di una proposta fatta durante la trasmissione rivolta a una figura vicina a un ministro. La puntata ha visto diversi interventi e aggiornamenti sulle notizie più recenti.

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono la puntata di mercoledì 25 marzo de La Pennicanza. In trasmissione si susseguono le notizie del giorno. Non poteva mancare l’omaggio alla grande Mina che compie 86 anni, proprio all’indomani della scomparsa di Gino Paoli. E poi è la politica che tiene banco, soprattutto lo showman si sofferma sulla questione Daniela Santanchè e fa un suo commento su chi potrebbe prendere il suo posto, semmai dovesse lasciare la carica di Ministro del Turismo. Non si tratta di un altro dei suoi pronostici, come quelli celebri sul Festival di Sanremo di quest’anno e del 2027, ma è l’aggancio per lanciare la sua candidatura come vice. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, la proposta indiscreta al “sostituto” di Daniela Santanchè

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