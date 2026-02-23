fiorello a la pennicanza la proposta per sanremo 2027 dopo de martino

Fiorello ha annunciato la sua proposta per partecipare a Sanremo 2027, motivata dal desiderio di portare nuova energia al festival. Nel corso di un evento, l’artista ha sottolineato l’importanza di coinvolgere artisti emergenti e di rinnovare il format. La proposta ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori, che attendono di scoprire se sarà presa in considerazione. La discussione intorno alla possibile presenza di Fiorello a Sanremo continua a crescere.

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno dato il via ufficialmente alla “settimana santa”, ovviamente non è quella di Pasqua ma quella del Festival di Sanremo che si svolge dal 24 al 28 febbraio. Per l’occasione La Pennicanza diventa La Sanremanza e lo studio si è trasformato in un piccolo Ariston, tra fiori, copricapi a tema e smoking d’ordinanza. Accessori che fanno sorridere lo stesso showman, che scherza sul suo cappello floreale: “Sono il Frida Kahlo italiano!”. Fiorello congeda le Olimpiadi invernali. Fiorello apre la puntata con un’ode alle Olimpiadi di Milano-Cortina, terminate ieri: “Facciamoci i complimenti, è stato epico! Un abbraccio pieno di calore, amore e stima a tutti, dai volontari agli organizzatori. 🔗 Leggi su Dilei.it

Fiorello a La Pennicanza: ecco chi conduce Sanremo 2027 dopo Carlo ContiFiorello e Fabrizio Biggio sono stati protagonisti ieri sera a La Pennicanza, dove hanno annunciato alcune novità sul prossimo Festival di Sanremo.

Fiorello "frega" l'ad Rai: "De Martino a Sanremo 2027". Poi la smentitaFiorello ha scherzato su un possibile coinvolgimento di Stefano De Martino a Sanremo 2027, provocando confusione tra i presenti.

Il blitz di Fiorello in conferenza stampa a Sanremo: la videochiamata e la provocazione «Conti lunedì a 'La Pennicanza'»« Avevamo nostalgia della sala stampa: mi mancate, tante polemiche vi auguro!». Incursione di Fiorello in conferenza stampa a Sanremo, in videochiamata con il direttore di Radio2 Giovanni Alibrandi. « ... video.corriere.it

Fiorello chiama Conti in diretta durante la conferenza di Sanremo 2026: Fai il co-conduttore de La PennicanzaFuoriprogramma durante la prima conferenza ufficiale del Festival di Sanremo 2026. Rosario Fiorello videochiama in diretta e vendica i colleghi arruolati a sorpresa da Conti, come Giorgia ... fanpage.it

#SANREMO 2026 #Fiorello scatenato, "Pennicanza" chiama Tg1! #Tg1 x.com

CI SONO MOMENTI CHE SEMBRANO TELEPATIA PURA Durante questa settimana della Sanremanza alla Pennicanza… è successo qualcosa di magico. Da una parte Fiorello, negli studi di Via Asiago a Roma. Dall’altra il Maestro Cremonesi, a Sanr - facebook.com facebook