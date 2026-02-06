Fiorello a La Pennicanza Al Bano senza freni Ma qualcosa non torna
Fiorello e Fabrizio Biggio hanno concluso la settimana a La Pennicanza con una performance che ha fatto sorridere il pubblico. Nel frattempo, Al Bano ha regalato un’interpretazione senza freni, lasciando tutti a bocca aperta. Mentre si avvicinano le Olimpiadi di Milano-Cortina, il talk si è spostato anche su una finta telefonata dal Quirinale sui Giochi, che ha fatto discutere. La serata è stata movimentata e ricca di sorprese.
Fiorello e Fabrizio Biggio chiudo la settimana de La Pennicanza. E siccome il 6 febbraio si aprono ufficialmente le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, non poteva mancare la finta telefonata dal Quirinale sui Giochi. Ma non solo, in diretta interviene anche Al Bano – ovviamente è un’imitazione dello showman – che dice pesta e corna su Carlo Conti. Fiorello non abbandona la Sicilia. i parte con un aggiornamento fiducioso di Fiorello per la Sicilia colpita dal ciclone: “Schifani dice: ‘Risarcimenti velocissimi, le prime risorse già ci sono’. Vogliamo credergli, speriamo davvero sia così. Ma la cosa più importante sono le misure straordinarie per gli universitari: a Niscemi chi ha avuto problemi riceverà aiuti concreti per continuare a studiare. 🔗 Leggi su Dilei.it
