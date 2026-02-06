Fiorello e Fabrizio Biggio hanno concluso la settimana a La Pennicanza con una performance che ha fatto sorridere il pubblico. Nel frattempo, Al Bano ha regalato un’interpretazione senza freni, lasciando tutti a bocca aperta. Mentre si avvicinano le Olimpiadi di Milano-Cortina, il talk si è spostato anche su una finta telefonata dal Quirinale sui Giochi, che ha fatto discutere. La serata è stata movimentata e ricca di sorprese.

Fiorello e Fabrizio Biggio chiudo la settimana de La Pennicanza. E siccome il 6 febbraio si aprono ufficialmente le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, non poteva mancare la finta telefonata dal Quirinale sui Giochi. Ma non solo, in diretta interviene anche Al Bano – ovviamente è un’imitazione dello showman – che dice pesta e corna su Carlo Conti. Fiorello non abbandona la Sicilia. i parte con un aggiornamento fiducioso di Fiorello per la Sicilia colpita dal ciclone: “Schifani dice: ‘Risarcimenti velocissimi, le prime risorse già ci sono’. Vogliamo credergli, speriamo davvero sia così. Ma la cosa più importante sono le misure straordinarie per gli universitari: a Niscemi chi ha avuto problemi riceverà aiuti concreti per continuare a studiare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, Al Bano senza freni. Ma qualcosa non torna

Approfondimenti su Fiorello Al Bano

Nella puntata di La Pennicanza del 20 gennaio, Fiorello e Fabrizio Biggio hanno aperto con un omaggio a Valentino, scomparso a 93 anni.

Fiorello e Biggio tornano con “La Pennicanza”, il loro programma radiofonico che riprenderà dal 12 gennaio su Rai Radio2.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Rosario Fiorello inizia La Pennicanza con un pensiero alla Sicilia

Ultime notizie su Fiorello Al Bano

Argomenti discussi: Fiorello ‘punge’ Elodie e Franceska a La Pennicanza: Ecco perché sta con una ballerina…; Fiorello a La Pennicanza, telefonata spaventosa: Ero posseduto, chiamatemi l’esorcista; Fiorello a La Pennicanza, Fan di Mameli in rivolta: Laura Pausini canta l'Inno alle Olimpiadi; Fiorello imita Fabrizio Corona: Esiste un sistema Rai, Carlo Conti e Ossini. Il video.

Fiorello a La Pennicanza, Al Bano senza freni. Ma qualcosa non tornaFiorello a La Pennicanza ironizza sulle Olimpiadi invernali. E poi si cala nei panni di Al Bano e smentisce i no di Carlo Conti. dilei.it

Fiorello a La Pennicanza, il triste ricordo: Ha dato tanto a quest’aziendaFiorello a La Pennicanza prende le difese di Laura Pausini: Dopo Mengoni, canta l’Inno e i fan insorgono. E poi il ricordo di Fabrizio Frizzi. dilei.it

Momenti di pura verità alla Pennicanza Fiorello annuncia Mariah Carey… ma la regia lo becca nel momento meno “glamour” possibile: gomma da masticare pronta per il parcheggio sotto il tavolo! Lui se ne accorge e protesta: “Ma perché mi riprendi propr facebook

Riascolta tutte le puntate de "LA PENNICANZA" con Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Play Sound raiplaysound.it/programmi/lape… x.com