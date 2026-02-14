Alberto, un uomo di 40 anni affetto da una malattia degenerativa, si è suicidato oggi nel Torinese dopo aver ottenuto l’autorizzazione per il suicidio medicalmente assistito. La sua decisione arriva in un momento in cui la legge sulla fine vita entra in vigore in Piemonte, aprendo la strada a nuovi percorsi legali e morali. La sua morte segna il primo caso ufficiale di questa pratica nella regione.

Alberto, nome di fantasia di un uomo 40enne affetto da una grave patologia degenerativa, è morto oggi nel Torinese. È stato supportato e assistito dalla ASL piemontese presso la sua abitazione dopo aver aspettato 9 mesi Si chiamava “Alberto”, nome di fantasia scelto per tutelarne l’identità, aveva 40 anni, era affetto da una grave patologia irreversibile e viveva nel Torinese. Il suo è il primo caso di suicidio medicalmente assistito avvenuto in Piemonte. L’uomo è morto nella propria abitazione, alla presenza di sanitari da lui liberamente scelti e con il supporto tecnico-logistico dell’Asl To4. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fine vita, oggi il primo suicidio medicalmente assistito in Piemonte

Un uomo di quarant’anni, con una malattia degenerativa in stadio avanzato, ha scelto di porre fine alla sua vita attraverso il suicidio assistito, diventando il primo caso in Piemonte.

Un uomo di 40 anni, affetto da una malattia irreversibile, si è suicidato a casa con l’assistenza della Asl, segnando il primo caso di suicidio assistito in Piemonte.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Le discussioni sulla morte volontaria medicalmente assistita Regione per Regione; Fine vita, dalla Regione il diktat alle Asl: Dovete assistere il paziente nel suicidio; Alberto è morto a Torino, aiutato dall'Asl: L'atto finale nel suo domicilio. È il primo suicidio assistito in Piemonte; Con il suicidio assistito e la fluidità di genere abbiamo perso il senso della vita. L’allarme dell’antropologo Polia.

Fine vita: don Mensuali (Pav), in eventuale futura legge resti imprescindibile il diritto all’obiezione di coscienza per medici e infermieriNel ddl della maggioranza sul fine vita che il 17 febbraio dovrebbe approdare in Aula al Senato, non è previsto il coinvolgimento del Ssn nell’assistenza al suicidio. Temo che escluderlo del tutto ri ... agensir.it

Fine vita, scontro in Piemonte tra Regione e Pro Vita per una mera circolare sulle sentenze della ConsultaLa circolare esplicativa sulle sentenze della Consulta per il suicidio assistito provoca l'accusa di tradimento politico da parte di Pro Vita ... ilfattoquotidiano.it

Oltre sette italiani su dieci sono favorevoli al fine vita ma il Paese resta nel limbo. Solo Toscana e Sardegna hanno stabilito norme per l’aiuto alla morte volontaria facebook

Fine vita. Don Mensuali (Pav): “Lo Stato dovrebbe accompagnare, non offrire la morte come risposta alla sofferenza” x.com