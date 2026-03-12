Eventi bancarelle e luna park | alle porte di Milano torna la Fiera di San Giuseppe

Da giovedì 12 a domenica 15 marzo a Cernusco sul Naviglio si tiene la Fiera di San Giuseppe, una delle principali manifestazioni primaverili della zona. La fiera include bancarelle, eventi, un luna park e musica, offrendo un’esperienza completa dedicata alla tradizione locale. La manifestazione si svolge nelle strade della città, coinvolgendo numerosi espositori e visitatori durante tutti i quattro giorni.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) L'evento prevede un lungo weekend di eventi, bancarelle e attività in ambientazione liberty, un incredibile viaggio attraverso il tempo con destinazione Belle Époque. Le famiglie potranno divertirsi nel tradizionale luna park, allestito da venerdì 15 a lunedì 16 marzo presso l'area mercato di via Buonarroti. La giornata clou della Fiera di San Giuseppe 2026 a Cernusco sul Naviglio è quella di domenica 15 marzo. Cuore della manifestazione è Villa Alari, dove dalle 11 alle 18 si tiene una rievocazione con figuranti in abiti d’epoca in stile Liberty. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Settimana Voltanese “extra large”: un mese di eventi tra luna park, Carnevale, San Giuseppe e Motosalsicciata

C'è la fiera di San Giuseppe (con 500 bancarelle): l'elenco completo dei divietiPer permettere il regolare svolgimento della Fiera di San Giuseppe e garantire la collocazione dei banchi di vendita degli operatori ambulanti...

Approfondimenti e contenuti su Eventi bancarelle e luna park alle...

Temi più discussi: Fiera di San Giuseppe 2026; Fiera di San Giuseppe 2026 a Cernusco sul Naviglio: bancarelle, cibo, eventi a tema Belle Époque; Fiera di San Giuseppe: una tradizione che vive dal 1887; Trento si prepara alla Fiera di San Giuseppe: divieti di sosta e parcheggi limitati.

Fiera di San Giuseppe 2026 a Cernusco sul Naviglio: bancarelle, cibo, eventi a tema Belle ÉpoqueDa giovedì 12 a domenica 15 marzo 2026 si svolge a Cernusco sul Naviglio (Milano) l'edizione numero 103 della Fiera di San Giuseppe. L'evento - anticipato quest'anno di una settimana a causa del refer ... mentelocale.it

Ritorna la fiera di San Giuseppe: via Olevano si colora con bancarelle e luna parkPavia. Ritorna la fiera di San Giuseppe, il tradizionale mercatino artigiano e di prodotti tipici che domenica 15 marzo colorerà via Olevano: dai formaggi ai salumi, dai dolci ai vini locali, saranno ... laprovinciapavese.gelocal.it

Cosenza presenta la Fiera di San Giuseppe 2026: tra tradizione, innovazione e sostenibilità: È stata presentata a Palazzo dei Bruzi l’edizione 2026 della Fiera di San Giuseppe, uno degli appuntamenti più antichi e rappresentativi della tradizione cosentina. Al facebook