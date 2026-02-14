Fiat Topolino | arrivano display digitale e tinta Corallo

Fiat presenta la nuova versione della Topolino, che arriva con un display digitale più ampio e una colorazione esclusiva in tinta Corallo. La piccola elettrica ora offre un cruscotto più vivace e un colore brillante, pensati per attirare chi cerca stile e tecnologia. La vettura si fa notare anche grazie a questa combinazione di dettagli moderni e personalizzabili.

Una tinta più accesa per la carrozzeria ed un display più luminoso per gli interni. Sono le novità più importanti della Fiat Topolino Corallo, vivace edizione della minicar elettrica derivata dalla Ami. Nell'anno appena concluso, Fiat Topolino ha conquistato la prima posizione nel mercato dei quadricicli elettrici leggeri, con quasi 4.000 immatricolazioni che equivalgono al 40% della quota di mercato interno. In vendita dalla vigilia di S. Valentino, il prezzo promozionale di Fiat Tpolino Corallo è di 7.650 euro. Fiat Topolino, lunga appena 2,53 metri, viene spinta da un motore elettrico anteriore da 6 kW8 Cv chiamato a muovere una massa di 487 Kg senza conducente.