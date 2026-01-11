La Scuola Genitori in tre incontri Dai patti digitali con i figli all’importanza di litigare bene

La Scuola Genitori, organizzata al Teatro Tirinnanzi da Famiglia Legnanese, Rotary Club Castellanza e Lions Club Legnano Host, si sviluppa in tre incontri. Il ciclo offre spunti su come instaurare patti digitali con i figli e affrontare i conflitti in modo costruttivo. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, si rivolge a genitori interessati a riflettere sulle sfide quotidiane legate alla crescita dei figli e alla comunicazione familiare.

Ha preso il via al Teatro Tirinnanzi la Scuola Genitori, ciclo di tre incontri promosso da Famiglia Legnanese, Rotary Club Castellanza e Lions Club Legnano Host con il patrocinio del Comune. Obiettivo, offrire strumenti educativi concreti e momenti di confronto su alcune delle principali sfide della crescita. La prima serata ha raccolto quasi 400 partecipanti. Il relatore Daniele Novara, pedagogista, ha parlato dell’"avventura di essere genitori", riflessione sui temi dell’ educazione contemporanea. La serata si è aperta con i saluti di Luca Vezzaro, intervenuto a nome di Famiglia Legnanese, Rotary Club Castellanza e Lions Club Legnano Host e di Lorenzo Radice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

