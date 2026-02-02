La Metromare si ferma c' è da rifare le pensiline della stazione

La ferrovia Metromare sarà chiusa parzialmente in due periodi tra febbraio. Da lunedì 9 a venerdì 13 e poi dal 16 al 20, tra le 11 e le 16:30, i lavori per rifare le pensiline delle stazioni impediranno il normale servizio. Le operazioni si devono fare di giorno, quindi i pendolari dovranno arrangiarsi in questi giorni.

Interventi non più rinviabili e che, purtroppo, si possono svolgere solo di giorno. La ferrovia Metromare, ex Roma Lido, sarà parzialmente chiusa dal 9 al 13 febbraio e dal 16 al 20 febbraio, dalle ore 11:00 alle ore 16:30. Nello specifico, i treni smetteranno di viaggiare tra Porta San Paolo e Magliana. Insomma, i treni, in quelle giornate, partiranno e si fermeranno direttamente da Eur Magliana. Come comunicato da Cotral in una nota, lo stop alle corse si è reso necessario per permettere ad Astral, l’azienda regionale che cura l’infrastruttura dell’ex Roma Lido, di eseguire interventi di manutenzione straordinaria all’interno dello scalo di Porta San Paolo.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Metromare Rimini

A partire da gennaio, prenderanno il via i lavori per il nuovo ponte ciclo-pedonale che collegherà Dragona alla futura stazione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Metromare Rimini

