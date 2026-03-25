Fermento Disney–Pixar | tutte le novità amministrative e artistiche

Il 2026 si sta rivelando un anno di cambiamenti significativi per il gruppo di intrattenimento noto come Disney-Pixar. Sono state annunciate nuove decisioni amministrative e aggiornamenti artistici che coinvolgono diverse aree del settore. Le modifiche riguardano principalmente aspetti gestionali e progetti creativi, senza ancora dettagli sui risultati o sulle ripercussioni future.

Il 2026 si sta rivelando un anno di profonda trasformazione per il colosso dell’intrattenimento Disney. Tra cambiamenti ai vertici e una ridefinizione delle strategie creative, lo studio sta attraversando una fase cruciale che potrebbe segnare il futuro dell’animazione globale ed è chiamato a mostrare la sua capacità di rinnovarsi, ancora una volta. Rivoluzione ai vertici Disney-Pixar. La notizia più rilevante riguarda la leadership: Bob Iger, figura simbolo degli ultimi due decenni, ha ufficialmente lasciato il ruolo di CEO. Al suo posto è stato nominato Josh D’Amaro, già responsabile del segmento Disney Experiences, che ha assunto la guida dell’azienda a partire da marzo 2026. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Fermento Disney–Pixar: tutte le novità amministrative e artistiche Articoli correlati Disney Panini Comics: tutte le novità in arrivo a marzo 2026Dagli attesi gadget tecnologici di Topolino ai crossover epici e le saghe d’autore: ecco cosa troveremo in libreria e fumetteria nella prossima... Winnie the Pooh compie 100 anni: tutte le novità Disney tra collezioni, libri e celebrazioniNel 2026 Disney celebra i 100 anni di Winnie the Pooh con una campagna globale, nuove collezioni, collaborazioni internazionali e tante novità...