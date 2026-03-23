Winnie the Pooh compie 100 anni | tutte le novità Disney tra collezioni libri e celebrazioni

Nel 2026 Disney celebra i 100 anni di Winnie the Pooh con una campagna globale, nuove collezioni, collaborazioni internazionali e tante novità editoriali pensate per fan di tutte le età. Nel 2026, Disney celebra un traguardo storico: i 100 anni di Winnie the Pooh, l'iconico orsetto nato dalla penna di A. A. Milne nel 1926. Un anniversario importante che sarà festeggiato per tutto l'anno con iniziative globali tra storytelling, nuove collezioni e proposte editoriali pensate per coinvolgere fan di tutte le età. Da quasi un secolo, Pooh e i suoi amici del Bosco dei Cento Acri continuano a conquistare il pubblico con storie semplici ma profonde, capaci di trasmettere valori come amicizia, gentilezza e condivisione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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