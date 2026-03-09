A partire da martedì 10 marzo, due province della Lombardia hanno introdotto divieti anti-smog sulla base dei dati rilevati da Arpa Lombardia nella giornata di domenica 8 marzo. Le restrizioni riguardano le zone più interessate dall'inquinamento atmosferico e sono state comunicate alle autorità competenti. Le misure resteranno in vigore fino a nuova comunicazione, con l’obiettivo di ridurre le concentrazioni di sostanze inquinanti nell’aria.

Scattano le misure anti-smog in due province della Lombardia, alla luce dei dati registrati da Arpa Lombardia ieri, domenica 8 marzo. Le rilevazioni hanno infatti certificato il superamento del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10 nelle province di Lodi e Cremona. Considerate le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, a partire da domani, martedì 10 marzo, saranno attivate le misure temporanee antinquinamento di primo livello in queste province. Inoltre le disposizioni già in vigore nella provincia di Monza rimarranno ancora valide. woman closes her nose with hand because of bad traffic pollution Divieti e regole. Come previsto dalla delibera della Giunta di Regione Lombardia n. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Smog Lombardia, divieti in due province da martedì 10 marzo: la mappa e le regole

Articoli correlati

Smog, a Como da venerdì 23 gennaio scattano i divieti. Ecco le regoleComo, 22 gennaio 2026 – I dati registrati da Arpa Lombardia mercoledì 21 gennaio, hanno certificato il superamento per due giorni consecutivi del...

Smog record: divieti a Milano e 9 province, misure fino a lunedìLe misure emergenziali in Emilia-Romagna e Lombardia L’emergenza smog si prolunga in Emilia-Romagna e Lombardia, con restrizioni che si estendono...

Contenuti e approfondimenti su Smog Lombardia

Temi più discussi: Blocco traffico Milano almeno fino al 4 marzo: ancora troppo smog; Smog, allarme prolungato in Emilia Romagna. Restrizioni anche in Lombardia; Allerta smog in Lombardia: scattano le misure di primo livello in sei province; Lombardia soffoca, scatta l’emergenza smog in sei province.

Smog Lombardia, divieti in due province da martedì 10 marzo: la mappa e le regoleLe rilevazioni hanno certificato il superamento del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10 nelle province di Lodi e Cremona. Considerate le previsioni meteorologiche scatta l’attivazion ... ilgiorno.it

Lombardia soffoca, scatta l’emergenza smog in sei provincesecondo le analisi di Arpa Lombardia, il traffico veicolare contribuisce per circa il 35-40% alle emissioni dirette di PM10 nell’area metropolitana milanese. A questo va aggiunto il contributo alle ... ilcomizio.it

#Lombardia, dal 5 marzo stop alle #misure #antismog a #Milano, #Bergamo e #Mantova x.com

Lombardia, dal 5 marzo stop alle misure antismog a Milano, Bergamo e Mantova - facebook.com facebook