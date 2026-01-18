Ricettazione furti e targhe false Scattano i fogli di via | due uomini allontanati da 4 comuni del territorio

Due uomini ritenuti socialmente pericolosi sono stati allontanati da quattro comuni del territorio con l’applicazione di fogli di via obbligatori, con divieto di ritorno fino al 2028 e 2029. Le misure sono state emesse dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, a seguito di accertamenti su reati di ricettazione, furti e uso di targhe false.

ANCONA – Due fogli di via obbligatori, con divieto di ritorno fino al 2028 e al 2029, sono stati emessi nelle scorse ore dal Questore di Ancona Cesare Capocasa nei confronti di due uomini ritenuti socialmente pericolosi. Il primo provvedimento riguarda un 40enne romeno che avrebbe rubato un.

Durante un controllo straordinario a Ceglie Messapica, i carabinieri hanno individuato un'auto rubata con targhe false. L'operazione ha portato alla denuncia del conducente per riciclaggio e ricettazione, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto ai reati legati al veicolo e alla criminalità organizzata.

