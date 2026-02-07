Femminicidio Rufina | corteo in ricordo di Eleonora Guidi Chiediamo giustizia

Un corteo di circa mille persone si è svolto oggi a Rufina, in provincia di Firenze, per ricordare Eleonora Guidi, la donna di 34 anni uccisa un anno fa dal suo compagno con 24 coltellate. Le persone si sono ritrovate per chiedere giustizia e per non dimenticare quella tragedia che ha sconvolto l’intera comunità. La manifestazione si è svolta senza incidenti, con i partecipanti che hanno espresso il loro dolore e la volontà di fermare altri casi simili.

RUFINA (FIRENZE) – C’erano circa 1000 persone al corteo per ricordare oggi, 7 febbraio 2026, Eleonora Guidi, la 34enne uccisa con 24 coltellate un anno fa a Rufina (Firenze) dal compagno Lorenzo Innocenti. Lungo la strada, tanti fiocchi rossi. “Siamo una comunità ancora molto segnata – dice il sindaco Daniele Venturi -. E poi c’è l’attesa che sta accompagnando i familiari e che in realtà viviamo tutti, per questa richiesta di giustizia. Un’attesa estenuante per loro che avrebbero bisogno di mettere un punto da cui ripartire. Invece sono tutti giorni a lottare” anche “per l’affidamento del bambino” che vive con la sorella di Eleonora, Elisabetta, presente alla commemorazione insieme alla madre, Cristina. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

