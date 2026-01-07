Serata contro la violenza di genere al Teatro del Cerchio | in scena Barbablù

Venerdì 9 gennaio, il Teatro del Cerchio ospita una serata dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza di genere, con la messa in scena di “Barbablù”. Un momento di riflessione importante per ricordare che il tema richiede attenzione quotidiana, non solo in occasioni simboliche. L’evento mira a promuovere consapevolezza e dialogo su un problema che riguarda tutti, in un contesto sobrio e rispettoso.

Il Teatro del Cerchio ospita una serata speciale, venerdì 9 gennaio, dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza di genere, per ricordare che di questo tema non ci si deve occupare solo in date simboliche, ma ogni giorno. Perché di fronte alla violenza, in ogni contesto, il teatro non può. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: A Latisana serata informativa e teatro contro la violenza di genere Leggi anche: Violenza di genere, "LègÁmi" in scena al Teatro di Mercato San Severino La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Violenza di genere, nasce il podcast “Il silenzio avvelena l’anima”; ll calendario 2026 contro la violenza di genere: “Non sei sola”; Stasera al teatro Selinus lo spettacolo Fiore sospeso contro la violenza di genere; La Puglia delle piazze: una notte di San Silvestro tra grandi show e radici. ll calendario 2026 contro la violenza di genere: “Non sei sola” - La lotta alla violenza di genere non si ferma e trova una voce autorevole e nuovi volti per l'anno che verrà: Arturo Amoroso, Specialista in Chirurgia Plastica, ... ilmattino.it

“Non sei sola”, presentato il Calendario 2026 contro la violenza di genere - La lotta alla violenza di genere non si ferma e trova una voce autorevole e nuovi volti per l'anno che verrà: il Dott. napolivillage.com

Violenza su donne: ecco calendario 2026 'Non sei sola!' - Presentato da Arturo Amoroso, specialista in chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva, insieme all’associazione 'In mani sicure' ... lagazzettadelmezzogiorno.it

BARBABLU', STORIA DI QUOTIDIANA VIOLENZA Il Teatro del Cerchio di Parma ospita una serata speciale (con ingresso a offerta libera il cui ricavato sarà interamente devoluto al Centro Antiviolenza di Parma), venerdì 9 gennaio, dedicata alla sensibilizzazi - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.