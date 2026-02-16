giocattoli pericolosi 3mila pezzi sequestrati tra questi anche dei labubu contraffatti

La Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato circa 3 milioni di giocattoli non sicuri, tra cui alcuni Labubu falsificati. La merce, trovata durante un controllo presso un deposito, rappresentava un rischio per i bambini. Gli agenti hanno scoperto che molti di questi prodotti non rispettavano le normative europee sulla sicurezza.

TREVISO - Maxi sequestro di giocattoli non conformi al regolamento dell'Unione europea. Il materiale non conforme identificato dalla guardia di finanza è di circa 3 milioni di pezzi di provenienza cinese messi sugli scaffali di numerosi distributori e rivenditori di giocattoli e altri articoli dedicati ai più piccoli. I controlli Su un numero elevatissimo di giocattoli di provenienza cinese, la disamina dei fascicoli tecnici a corredo della marcatura CE ha permesso di evidenziarne la non conformità e, quindi, la potenziale pericolosità. Sulla base di queste evidenze e per impedire che prodotti non sicuri fossero immessi in commercio, tutti i giocattoli sono stati sottoposti ad analisi presso il laboratorio chimico dell’Agenzia delle dogane e monopoli di Livorno, che ne ha certificato l’irregolarità sotto il profilo chimico-meccanico, rispetto alle norme e agli standard europei. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

I peluche Labubu, molto apprezzati a livello internazionale, sono al centro di un'operazione di sequestro a Benevento, dove sono stati scoperti oltre 400 pupazzi falsificati venduti illegalmente durante un mercatino natalizio.

