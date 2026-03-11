Ecografo da 27mila euro | nuova speranza per il fegato

Un ecografo portatile da 27.000 euro è stato consegnato oggi all’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. La donazione è stata effettuata dall’Associazione Forlivese per le Malattie del Fegato. Lo strumento è destinato a migliorare le diagnosi delle patologie epatiche e sarà utilizzato nel reparto di radiologia dell’ospedale.

Un ecografo portatile del valore di 27.000 euro è arrivato oggi all’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, donato dall’Associazione Forlivese per le Malattie del Fegato (Afmf) per migliorare la diagnosi delle patologie epatiche. L’attrezzatura permette di eseguire esami direttamente al letto del paziente, accelerando le valutazioni cliniche nel reparto guidato dal professor Carlo Fabbri. La consegna segna un nuovo passo nella collaborazione trentennale tra l’associazione e la struttura sanitaria romagnola. La donazione non è un semplice passaggio di proprietà, ma il risultato di anni di lavoro volontario che ha unito cittadini e istituzioni sanitarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ecografo da 27mila euro: nuova speranza per il fegato Articoli correlati Oltre 27mila borse di studio da 250 euro in Campania: come richiederleLe istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale dei servizi digitali della Regione Campania È stato... Officina vìola le norme, anche per un deposito di rifiuti pericolosi: stop e multa da 27mila euroNel pomeriggio dello scorso 28 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Santa Croce sull'Arno, coadiuvati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa e... Tutto quello che riguarda Ecografo da 27mila euro nuova speranza... Discussioni sull' argomento Sanità, l'ecografo arriva al letto del paziente: la nuova donazione dell'Afmf per il Morgagni-Pierantoni; La solidarietà fa bene. Malattie del fegato, donato un ecografo; Trent'anni dell'associazione Afmf: un regalo da 27mila euro alla Gastroenterologia del Morgagni-Pierantoni; Forlì, l’Associazione malattie del fegato dona un ecografo alla Gastroenterologia del Morgagni-Pierantoni. Usl Umbria 1, un nuovo ecografo per Branca: tecnologia da 28 mila euroUn nuovo ecografo di ultima generazione entra in funzione all’ospedale di Branca, a servizio dei reparti di Senologia ed Endocrinologia. Si tratta di un Sonoscape P25 Elite del valore di 28.350 euro, ... umbria24.it Esaote lancia il nuovo ecografo MyLab™E85 GTS da Vienna facebook