Fedriga alla guida di Agenas | consenso unanime dalla Conferenza delle Regioni

La Conferenza delle Regioni ha scelto all’unanimità Massimiliano Fedriga come nuovo presidente di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. L’assemblea si è svolta oggi a Roma, dove i rappresentanti regionali hanno confermato la fiducia nel governatore del Friuli Venezia Giulia. Ora Fedriga si prepara a guidare l’ente che coordina i servizi sanitari tra le diverse regioni italiane.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha indicato all’unanimità Massimiliano Fedriga come presidente di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Nella stessa seduta designato anche Roberto Fico nel Consiglio di amministrazione dell’Agenzia. Dal mondo politico regionale e nazionale arrivano attestati di stima e congratulazioni La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, riunita oggi a Roma, ha indicato Massimiliano Fedriga per l’incarico di presidente di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Nella stessa seduta è stato inoltre indicato Roberto Fico, presidente della Regione Campania, come componente del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia.🔗 Leggi su Udinetoday.it

