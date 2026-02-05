Fedez la nuova casa del rapper | dove vive dopo l’addio a Chiara Ferragni

Fedez ha lasciato la casa di CityLife dove viveva con Chiara Ferragni e i loro figli. Ora si è trasferito in un appartamento nel centro storico di Milano. La notizia ha fatto parlare molto, soprattutto tra i fan che seguono da vicino i cambi di vita del rapper.

Il trasloco di Fedez ha acceso i riflettori dei media e scatenato la curiosità dei fan. Dopo anni trascorsi nella lussuosa residenza di CityLife, condivisa con Chiara Ferragni e i loro figli, il rapper ha deciso di voltare pagina scegliendo un nuovo appartamento nel cuore storico di Milano. Una scelta che arriva in un momento delicato della sua vita privata e che molti interpretano come un segnale concreto della crisi coniugale con l'imprenditrice digitale. La casa di Fedez nel cuore di Milano . La nuova casa di Fedez si trova in Piazza Castello, una delle zone più affascinanti e prestigiose della città.

