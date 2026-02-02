Notizia bomba | la fidanzata di Fedez incinta terzo figlio per il rapper

La notizia ha fatto rapidamente il giro sui social e nelle chat tra i fan. Fedez potrebbe diventare padre per la terza volta, dopo aver appreso della gravidanza della sua fidanzata. La notizia ha sorpreso molti, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. I follower attendono aggiornamenti, mentre il rapper e la compagna non hanno ancora commentato pubblicamente.

La notizia ha subito catturato l'attenzione dei fan: Fedez potrebbe presto diventare padre per la terza volta. A pochi mesi dall'inizio della relazione con Giulia Honegger, il rapper sarebbe pronto a vivere un nuovo capitolo della sua vita familiare. L'indiscrezione è stata rilanciata dall'esperta di gossip Deianira Marzano attraverso una storia su Instagram, parlando di un « qualcosa di davvero speciale » in arrivo e sottolineando che ci sarebbero voci che confermerebbero la gravidanza della giovane stilista. Fedez papà per la terza volta: la fidanzata sarebbe incinta. Se la notizia trovasse conferma, per Fedez si tratterebbe della terza paternità: l'artista è già padre di Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni.

