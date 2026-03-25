Federica Pellegrini sta vivendo un momento speciale in attesa della seconda figlia, che dovrebbe nascere a breve. La nuotatrice ha condiviso sui social alcuni scatti in cui mostra il suo pancione, accompagnandoli con una dedica alla futura bambina. I fan hanno commentato con entusiasmo, sottolineando l'emozione trasmessa dal messaggio e dal momento di attesa.

C'è grande fermento in casa di Federica Pellegrini per l'arrivo della sua secondogenita, previsto per l'inizio di aprile. L'ex campionessa olimpica sta vivendo queste ultime settimane di gravidanza immersa in un'atmosfera di dolce attesa, circondata dall'affetto del marito Matteo Giunta e della piccola Matilde. Questa seconda maternità, seppur arrivata in modo più inaspettato rispetto alla prima, viene accolta con gioia e naturalezza, segnando il passaggio della famiglia da tre a quattro componenti. I fan seguono con trepidazione il conto alla rovescia, testimoniando attraverso i social il calore che circonda la campionessa in questo delicato momento di transizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Federica Pellegrini... Che pancione! La dedica alla figlia Matilde emoziona i fan

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