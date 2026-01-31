Nostra figlia adesso… Federica Pellegrini e Matteo Giunta aggiornano i fan sullo stato di salute di Matilde

Federica Pellegrini e Matteo Giunta aggiornano i fan sulle condizioni di salute di Matilde. La coppia ha condiviso un messaggio diretto, spiegando che la loro bambina sta meglio dopo un periodo difficile. I genitori hanno rassicurato i follower, lasciando intendere che il peggio è passato e che stanno affrontando la situazione con calma. La notizia ha fatto rimanere in attesa molti appassionati, che seguono con affetto la famiglia.

La domanda che in queste ore accompagna i fan di Federica Pellegrini e non solo è una sola: come sta oggi Matilde. Dopo giorni di apprensione, racconti frammentati e uno sfogo che ha fatto il giro dei social, la vicenda della figlia della campionessa di nuoto e Matteo Giunta ha assunto un significato che va oltre la cronaca, toccando corde profonde legate alla salute dei bambini e alle fragilità del sistema che li circonda. In una intervista a Fanpage.it, Giunta ricostruisce quanto accaduto dall’inizio fino ad oggi: “Mia figlia è stata portata in ospedale domenica 18 gennaio per una convulsione febbrile.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Dopo settimane difficili, Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono tornati a casa con la loro bambina, Matilde.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno annunciato l’arrivo della loro seconda figlia, prevista per aprile.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Trento: il nostro stile libero

