Federica Pellegrini la figlia Matilde compie gli anni | la dedica social
Federica Pellegrini ha condiviso su social la celebrazione del terzo compleanno della figlia Matilde. L’atleta ha dedicato un pensiero speciale al momento di festeggiare questa tappa importante nella vita della bambina, condividendo l’evento con i propri follower. La ricorrenza rappresenta un’occasione di gioia e affetto per la famiglia Pellegrini, che con discrezione ha voluto rendere speciale questa giornata.
(Adnkronos) – Federica Pellegrini ha celebrato sui social il compleanno della figlia Matilde che oggi, sabato 3 gennaio, ha spento 3 candeline. La campionessa olimpica ha condiviso uno scatto dedicato alla primogenita e a corredo ha scritto: "Vita Mia", seguite da un cuore rosso e dall'emoticon di una torta. Nella foto la piccola Matilde è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Federica Pellegrini, la figlia Matilde in ospedale: “Convulsioni febbrili. Ho perso anni di vita”
Leggi anche: “Convulsioni febbrili. Ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi”: Federica Pellegrini terrorizzata per la figlia Matilde, ricoverata in ospedale
La notte magica di Pellegrini e Giunta, il video dopo la cena e la bellissima foto della futura mamma bis; Federica Pellegrini incinta, cena romantica “a tre” di fine anno con Matteo Giunta; Pellegrini e Giunta, la cena romantica e il pancione: Baricentro spostato in avanti; Federica Pellegrini e Matteo Giunta, il primo Capodanno in quattro.
Federica Pellegrini mostra il pancione: è incinta del secondo figlio - Capodanno speciale per Federica Pellegrini, che ha festeggiato l'arrivo del 2026 mostrando per la prima volta il pancione della sua seconda gravidanza. ilsipontino.net
Un Capodanno speciale per Federica Pellegrini: la campionessa mostra per la prima volta il pancione. Le foto - Federica Pellegrini saluta il nuovo anno mostrando, per la prima volta, il pancino della sua seconda gravidanza. today.it
Federica Pellegrini incinta, cena romantica “a tre” di fine anno con Matteo Giunta - Federica Pellegrini incinta racconta la sua cena romantica “a tre” di fine anno con Matteo Giunta e la figlia. dilei.it
Federica Pellegrini con la figlia Matilde in ospedale per convulsioni febbrili
Federica Pellegrini e Matteo Giunta, il primo Capodanno in quattro - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.