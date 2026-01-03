Federica Pellegrini la figlia Matilde compie gli anni | la dedica social

Federica Pellegrini ha condiviso su social la celebrazione del terzo compleanno della figlia Matilde. L’atleta ha dedicato un pensiero speciale al momento di festeggiare questa tappa importante nella vita della bambina, condividendo l’evento con i propri follower. La ricorrenza rappresenta un’occasione di gioia e affetto per la famiglia Pellegrini, che con discrezione ha voluto rendere speciale questa giornata.

(Adnkronos) – Federica Pellegrini ha celebrato sui social il compleanno della figlia Matilde che oggi, sabato 3 gennaio, ha spento 3 candeline. La campionessa olimpica ha condiviso uno scatto dedicato alla primogenita e a corredo ha scritto: "Vita Mia", seguite da un cuore rosso e dall'emoticon di una torta. Nella foto la piccola Matilde è .

