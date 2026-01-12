La bici abbandonata il cellulare muto e l' ultimo avvistamento | cosa sappiamo della scomparsa di Annabella Martinelli

Le indagini sulla scomparsa di Annabella Martinelli, studentessa universitaria scomparsa dal 6 gennaio in Veneto, continuano a concentrarsi sull’ultima volta che è stata vista. Tra la bici abbandonata e il cellulare spento, le autorità cercano di ricostruire gli ultimi momenti e raccogliere eventuali indizi utili per chiarire la vicenda. La vicenda resta sotto attenzione pubblica e delle forze dell’ordine.

Proseguono in Veneto le ricerche di Annabella Martinelli, la studentessa universitaria scomparsa dal 6 gennaio. Le ultime tracce portano a Villa di Teolo (Padova), dove è stata trovata la sua bici. Una videocamera di sorveglianza ha inoltre ripreso la giovane il giorno dopo la sua scomparsa. Annabella Martinelli scomparsa a 22 anni, Colli Euganei al setaccio. Il cellulare muto dal 7 gennaio e la bici con il catenaccio, cosa sappiamo - Sale l'ansia per Annabella Martinelli, la studentessa padovana di 22 anni di cui non si hanno notizie certe dalla sera dell'Epifania.

Padova, ricerche in corso dopo la denuncia scomparsa della 22enne. I genitori hanno confermato che la bicicletta abbandonata a bordo strada è quella della figlia - facebook.com facebook

