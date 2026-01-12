La bici abbandonata il cellulare muto e l' ultimo avvistamento | cosa sappiamo della scomparsa di Annabella Martinelli

Le indagini sulla scomparsa di Annabella Martinelli, studentessa universitaria scomparsa dal 6 gennaio in Veneto, continuano a concentrarsi sull’ultima volta che è stata vista. Tra la bici abbandonata e il cellulare spento, le autorità cercano di ricostruire gli ultimi momenti e raccogliere eventuali indizi utili per chiarire la vicenda. La vicenda resta sotto attenzione pubblica e delle forze dell’ordine.

Proseguono in Veneto le ricerche di Annabella Martinelli, la studentessa universitaria scomparsa dal 6 gennaio. Le ultime tracce portano a Villa di Teolo (Padova), dove è stata trovata la sua bici.  Una videocamera di sorveglianza ha inoltre ripreso la giovane il giorno dopo la sua scomparsa. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

