Dal 31 marzo 2026 il fascicolo sanitario elettronico è diventato pienamente operativo in tutta Italia, eliminando le differenze tra le varie regioni. Questa data segna la conclusione di un percorso iniziato con sistemi regionali diversi, ora sostituiti da un’unica piattaforma digitale. Molti utenti non hanno ancora attivato il servizio, che rappresenta un passaggio importante nella digitalizzazione della sanità nazionale.

La sanità italiana entra in una nuova era digitale. Dal 31 marzo 2026 il fascicolo sanitario elettronico diventa pienamente operativo e uniforme su tutto il territorio nazionale, chiudendo definitivamente la fase delle disomogeneità regionali che hanno caratterizzato i primi anni di questo servizio. Si tratta di un passaggio cruciale verso la completa digitalizzazione della sanità pubblica, un progetto ambizioso che promette di rivoluzionare il rapporto tra cittadini, medici e strutture sanitarie. Istituito ufficialmente nel 2012, il fascicolo sanitario elettronico è un archivio digitale che raccoglie l’intera storia clinica di ogni cittadino. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Fascicolo sanitario elettronico operativo dal 31 marzo: ecco cosa cambia (e perché molti non l’hanno attivato)

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