Il carrello della spesa diventa una borsa di design | come avere gratis la nuova it-bag di Lidl

Lidl ha lanciato Trolley Bag, una borsa di design creata in collaborazione con il designer Nik Bentel. La causa è il desiderio del brand di offrire un prodotto originale e funzionale, che unisca stile e praticità. La borsa si ispira al tradizionale carrello della spesa, trasformandolo in un accessorio alla moda. La novità sta nel fatto che questa “it-bag” può essere ottenuta gratuitamente, basta partecipare a una promozione speciale. La Trolley Bag è già diventata un oggetto molto desiderato tra gli appassionati di moda.

Si chiama Trolley Bag ed è la nuova borsa lanciata da Lidl in collaborazione col designer Nik Bentel. Riproduce alla perfezione un carrello della spesa ed è già destinata a diventare iconica.🔗 Leggi su Fanpage.it Una borsa coi fiocchi: Dior lancia la nuova Bow bagDior presenta la nuova Bow bag, un accessorio che unisce eleganza e sobrietà. Addio alla borsa blu Ikea, presto sarà sostituita da una nuova shopping bagUna vecchia borsa blu di Ikea sta per finire in soffitta. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Carrello della spesa sempre più pesante; Quando il carrello della spesa racconta il Paese, Bergamo non fa eccezione; Rihanna, una signora prende per sbaglio il suo carrello della spesa; Se il carrello della spesa diventa una borsa: la nuova it bag di Lidl. Lidl ha creato una borsa che è un carrello della spesa in miniatura (e puoi solo vincerla)Lidl e il designer Nik Bentel lanciano la Trolley Bag, una borsa in acciaio che replica un carrello della spesa. Si vince solo per fortuna. greenme.it Inflazione, accelera il carrello della spesa e corrono i prezzi alimentariContinua a correre il carrello della spesa, mentre l'inflazione raddoppia su base mensile soprattutto a causa dei prezzi alimentari ... lanotiziagiornale.it Ecco la trolley bag di Lidl a forma di mini carrello Una nuova operazione pop del discount tedesco si appresta a essere presentata in edizione limitata. Sarà un successo come per le sneakers #retail #gdo @LidlItalia @AleFranceschin1 @raffaelaqu x.com Lidl lancia la “Trolley Bag”, una borsa in edizione limitata ispirata ai carrelli della spesa, in collaborazione con lo studio Nik Bentel. Dal 26 febbraio, grazie ad un’estrazione online, sarà possibile ottenere la nuova borsa-carrello. facebook