Dopo la conclusione della 30ª giornata di Serie A, sono stati analizzati i dati relativi alle prestazioni degli allenatori nel fantacampionato. Secondo le statistiche, tre tecnici si sono distinti per la peggior media in termini di bonus e malus accumulati finora. I numeri evidenziano le loro performance in questa stagione, con una particolare attenzione ai risultati ottenuti dai loro team sul campo.

Fondamentale per regalare ai fantallenatori un extra sul punteggio finale, la scelta del giusto tecnico fa tutta la differenza al Fantacampionato. Nel fantasy game targato La Gazzetta dello Sport, infatti, il punteggio dell'allenatore si basa esclusivamente su importanti bonus e pesanti malus. Tra questi: 0 punti per la sconfitta della squadra allenata; -1 punto per ogni giocatore espulso subentrato dalla panchina a gara in corso; -1 punto per ogni calcio di rigore sbagliato da un giocatore subentrato dalla panchina a gara in corso; -1 punto per ogni autogol realizzato da ciascun giocatore subentrato dalla panchina a gara in corso; -0,5 punti per un’ammonizione ricevuti dall’allenatore; -1 punto per un’espulsione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Statistiche Fantacampionato: i tre peggiori allenatori per fantamedia fin qui

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